Masacre se dio la noche del sábado

Redacción- Masacre en Guanacaste: Familiar asegura que su familia no tenía problemas con nadie.

El asesinato de cinco personas en Huacas de Guanacaste ha causado gran conmoción entre los costarricenses, pues este tipo de crímenes siempre sorprenden a toda la población.

Oniel Rayo Cardoza, familiar de las cinco personas que fueron asesinadas a balazos, la noche de este sábado, dentro de una casa; asegura que tenían pocos días de vivir ahí y no tenían problemas con nadie.

El hombre cuenta que el fin de semana anterior llegó con su mamá a la zona porque les dijeron que había una casa para alquiler. Pues, anteriormente vivían en un cuarto muy pequeño, eran muchos y al gustarles la nueva vivienda decidieron pasarse a vivir el lunes anterior.

Motivo por el que Cardoza considera que la matanza se dio por una equivocación, pues su familia no tenía problemas con nadie.

«Me mataron a mi mamá, dos hermanos, un primo y un cuñado. Adentro están todos tirados en el piso. Nosotros tenemos poco de estar aquí y mi hermano mayor, con los cuñados, tenían días de haber venido de Nicaragua.

Un primo que salió herido en el pie me llamó llorando por lo que pasó, pero yo no le creí y después me dijo que mataron a todos. Nosotros no nos metemos con nadie, trabajamos de lunes a sábado y vinimos acá porque era más grande.

Según nos dicen algunos vecinos, acá vivían vendedores de droga, unos malandros y para mi pudo haber sido que se confundieron de gente y agarraron a toda mi familia. Mi primo que sobrevivió se tiró debajo de la cama y solo escuchó los balazos», afirmó cardoza, familiar de los asesinados.

Según el reporte brindado por las autoridades las víctimas fueron identificadas como: un hombre de apellidos Jarquín Cardoza (se desconoce edad), Hernández Cardoza de 42 años, Orozco Loaiciga de 29, Cardoza Rivas de 25 años y una mujer de apellido Cardoza Orozco de 55 años.

Por este caso, las autoridades detuvieron a dos personas como sospechosas del múltiple homicidio. Los detenidos fueron identificados como de apellido López, de 24 años, oriundo de Siquirres, y Rojas, de 21 años, de Pocora, Limón.