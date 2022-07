Wright es el primer tico en el fútbol de Mongolia

Redacción – En la Liga Premier de Mongolia milita Shandon Wright, un tico que está haciendo carrera en una liga poco reconocida para muchos costarricenses, pero que le abrió las puertas a este defensor central de 22 años.

Shandon es hijo de nada más y nada menos que de Mauricio Wright, actual asistente del Cartaginés, que a más de 20 mil kilómetros conversa mucho con su retoño, el cuál rechazó ofertas de la primera división tica para firmar con el Ulaanbaatar City FC.

En este club de la capital de la nación que tiene sus raíces en el Imperio Mongol, el zaguero se ha convertido en pieza clave, gracias a su calidad y talento, que lo han llevado a ser el primer costarricense en la historia en jugar en este país asiático.

La barrera del idioma no ha sido impedimento para el costarricense, que se comunica en inglés. Pero ya ido aprendiendo el idioma mongol. La comida tampoco ha sido un impedimento, debido que siempre ha sido amante a la misma.

A sus 22 años, el tico es un bastión de su equipo que cuenta con una numerosa afición al representar la capital de Mongolia. Aunque eso sí, el deporte principal en este país son las artes marciales, por lo que el fútbol es de segundo orden para muchos.

Pero aún así, la pasión por el fútbol se hace notar. Incluso, el costarricense juega en su equipo en el Estadio Nacional que tiene capacidad para 20 mil fanáticos y aunque muchos le bajen el piso, este club del tico cuenta con grandes instalaciones.

Esta aventura en Mongolia ha fortalecido mucho a Shandon, que deja claro que en esta liga hay un buen nivel deportivo y además, señala que los árbitros dejan jugar mucho, debido que la competencia es muy física dentro del terreno de juego.

La labor de Wright ha sido tan buena que registra 17 partidos jugados como titular de su club en la temporada para sumar 1530 minutos, donde se ha dado el lujo de llevar tres goles, así como cinco asistencias. Esas estadísticas reflejan la constancia del tico.

Desde Mongolia, Shandon Wright conversó con AMPrensa.com y contó sobre su aventura en este exótico fútbol de Mongolia, un país que está ubicado en el puesto 184 del mundo en el ranking de selecciones de la FIFA.

«La experiencia hasta ahorita bastante bien, la he disfrutado bastante la verdad y todos los futbolistas soñamos con ser legionarios y eso va de la mano del prestigio. Uno de los sueños míos era jugar en Europa o en Asia, tuve la oportunidad de venir a Mongolia y todo está bastante bien la verdad, soy el primer tico en jugar en Mongolia, lo cuál es algo más bonito, tenía la duda del país más que todo por el tema del racismo y muchas cosas, de hecho soy el único latino en la Liga Premier, hay jugadores de Rusia, Serbia y Japón.

Hay un muy buen nivel y a mí me sorprendió, se ve un buen desarrollo en los jugadores. Los jugadores de Mongolia tienen una nivel bastante aceptable, es muy física y ellos son jugadores fuertes, van al choque y el árbitro deja jugar bastante, se permite el contacto, acá se permite jugar y hay equipo bastantes fuertes también, acá quiero quedar campeón y llegar a jugar en la AFC Cup, si se gana esa vas a Champions League de Asia.

Si quedara campeón de liga pudiera enfrentar a Daniel Colindres también, tuve conversaciones con clubes de primera división, las rechacé. Pero decidí venir a Mongolia, tengo competencia y me están dando la confianza de desarrollarme, jugar y también, quería salir del país. He llenado las expectativas y me han empezado a preguntar por jugadores de Costa Rica, si quisieran venir», afirmó Shandon Wright a AMPrensa.com.

Este es el primer invitado del especial «Legionarios con pocos reflectores», el cuál busca resaltar a los ticos poco mediáticos que hacen carrera en el extranjero. esp