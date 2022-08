Situación ha causado gran revuelo este jueves en las redes sociales.

Redacción – El diputado Leslye Bojorges sorprendió, la mañana de este jueves, al mencionar que una compañera de la Asamblea Legislativa le habría advertido el problema de establecer el voto público en todos los temas que se abordan en el Plenario.

Debido a que un proyecto que corre por Cuesta de Moras busca hacer un ajuste en en el reglamento del Poder Legislativo para que todas las elecciones que se hagan en el Congreso sean lo más transparentes posibles.

Lo que abriría las puertas para que sean públicos los votos de cada legislador a la hora de elegir puestos de gran importancia.

Tal como es el caso de la escogencia que realizan de los magistrados que conforman la Corte Plena, así como la persona que encabeza la Contraloría General de la República.

Por lo que, según la denuncia realizada por Bojorges, una diputada le habría advertido de los problemas que podría generar esta modificación en el reglamento.

Esta situación fue denunciada por el congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el programa Nuestra Voz transmitido durante las mañanas por radio Monumental.

«Ayer se me acercó una diputada y me dijo ‘Leslye, ojalá usted nunca lo llame un narcotraficante para decirle que tiene que votar por ese magistrado, porque si usted no vota por es magistrado le van a matar a su hijo'».

«Entonces le respondí, ‘señora diputada, como yo no ando con narcotraficantes, como yo no ando metido en la mafia, como yo nunca he estado metido en esas esferas yo no tengo ningún problema que a mí me vayan a llamar para que me amenacen, si usted está metida en eso es su problema’ y ella me dijo ‘no Leslye, yo soy una honorable mujer, pero quiero decirle que así funciona la elección de los magistrados’, aseguró Bojorges.