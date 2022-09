«De hecho hace dos semanas formalmente se negoció con el propietario pero el adjudicado no aceptó la oferta y eso nos atrasaría como unos cuatro meses más”, destacó Ramos.

«Les tengo que confesar, el último informe de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el estado del hospital Tony Facio, para decirlo diplomáticamente, me indignó, sí, yo me indigno cuando veo injusticias, también me impregnó de un apremiante sentido de urgencia» agregó el mandatario.