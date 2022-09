Les advierte que las cosas no caerán del cielo y les dice que «acepten el reto de cambiar la pobreza por la riqueza».

Redacción – La diputada oficialista Pilar Cisneros le dio un directo mensaje a la población de la provincia de Puntarenas.

Mismo en el que asegura que el gobierno encabezado por Rodrigo Chaves no hará todo el trabajo necesario para solucionar las problemáticas del territorio costero.

Palabras que expresó legisladora en un pequeño espacio que tuvo la mañana de este jueves durante la sesión especial que realizó la Asamblea Legislativa en la Plaza de la Artesanía.

Este punto fue escogido por el Congreso para llevar a cabo una sesión en la que conmemoran a Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Espadilla.

Acto durante el cual la jefa de la bancada del partido Progreso Social Democrático (PSD) le dijo a los puntarenenses que las soluciones no caerán del cielo.

Inclusive, Cisneros también apuntó que los habitantes de esta provincia deben proponer soluciones y no solo quejarse por las condiciones y el regazo de esta zona del país.

«Lamentarse por el rezago que sufre esta provincia no ha cambiado nada, y lo peor del caso es que no va a cambiar nada, como nunca antes hoy tenemos un gobierno y un presidente dispuestos a trabajar para borrar las diferencias entre la costa pobre y la costa rica, pero no esperen que el gobierno lo haga todo, no, no lo va a hacer, no es posible», apuntó Cisneros.