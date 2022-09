Mandatario cambió de opinión sobre transmitir las reuniones del Consejo de Gobierno en tan solo unos cuantos meses.

Redacción – Rodrigo Chaves le quiso bajar el tono a una promesa que realizó durante el periodo en el que ya había ganado la segunda ronda electoral y el 8 mayo, fecha en la que asumió el poder.

Es decir, el compromiso fue asumido por el economista de profesión durante el lapso en el que portaba el título de «presidente electo».

Lo prometido consiste en transmitir en vivo las sesiones del Consejo de Gobierno que realiza el Poder Ejecutivo todas las semanas.

Pero hasta el momento, Chaves no ha cumplido su palabra, pese a que originalmente había tildado este tema como algo de gran importancia para demostrar la transparencia de su Gobierno.

No obstante, tras más de cuatro meses portando la banda presidencia, la reunión de Chaves con los ministros y demás autoridades se mantienen a puerta cerrada.

Inclusive, el presidente de la República asegura que este tema no es primordial para él y lo ve como un tema cosmético.

Opinión que expresó la noche de ayer martes al momento de atender a la prensa, espacio en el que Chaves fue consultado sobre esta situación.

Más aún por el hecho de que la bancada del Frente Amplio (FA) dio a conocer que ellos buscarán presentar un proyecto sobre hacer los Consejos de Gobierno públicos por medio de una transmitidos en vivo.

Aspecto que el mandatario no quiso señalar ni de manera positiva, y tampoco apuntarlo como algo negativo, aunque sí deja en claro que no considera esta idea como algo que genere un cambio significativo en la vida de los personas.

«Yo no le encuentro mucho sentido, porque yo podría tener una reunión con los ministros, que no sea Consejo de Gobierno, y entonces, tenemos una reunión previa y después tenemos el Consejo de Gobierno que podemos hacer público, ¿qué se gana? Esas son las leyes cosméticas que no añaden nada y que no tienen impacto real sobre la vida de los costarricenses», declaró el mandatario.