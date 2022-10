Jewison disputó 20 minutos

Redacción- El joven extremo costarricense, Jewison Bennette disputó 20 minutos en el empate del Sunderland ante el Preston North End y así ir escalando en la tabla de posiciones de la EFL Championship.

Después de una gran actuación con la selección nacional, Bennette fue suplente en su vuelta al Sunderland, sin embargo el estratega Tony Mowbray le sigue dando la confianza al joven tico para que siga demostrando sus cualidades.

En los primeros 45 minutos, el portero rival Freddie Woodman fue el que evitó la caída de su marco, ya que con algunas intervenciones ahogó el grito de gol para «The Black Cats».

En el inicio de la parte complementaria, Sunderland salió motivado buscando abrir el marcador, pero se encontraron nuevamente con el arquero Freddie Woodman.

Después de una gran jugada individual, Patrick Roberts logró quitarse a dos defensores y sacar un remate cruzado que pasó a centímetros de la portería de Woodman en 56 minutos del complemento.

56' Incredible from Patrick Roberts to get past two defenders, but his shot is inches wide! [0-0]#SAFC | #SUNPNE — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 1, 2022

El ingreso de Jewison llegó hasta el minuto 70 de la segunda parte, donde entro encarando a los defensas rivales y buscando asociarse con sus compañeros.

En el minuto 80 de la parte complementaria, logró combinar con Patrick Roberts cuyo remate salió débil y el portero contrario lo pudo contener sin problema alguno.

80' Good work by Jewi to tee-up Roberts whose shot is held by Woodman. [0-0]#SAFC | #SUNPNE — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 1, 2022

Con este empate, «The Black Cats» marchan séptimos en la tabla de posiciones, al sumar 16 unidades y quedarse a ocho puntos del líder Sheffield United en la EFL Championship.