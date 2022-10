Bennette entró al 64 de la segunda parte

Redacción- Jewison Bennette estuvo presente en la dolorosa derrota del Sunderland, al caer derrotados 4-2 ante el Burnley dirigido por Vincent Kompany.

Llegó el primer tanto del juego, apareció Amad Diallo que aprovechó el gran pase de Clarke y definir de primera intención y vencer al portero Arijanet Muric en 16 minutos del primer tiempo.

LOCURA DE GOL. DEFINITE ALGO, DIALLO!. ✊ pic.twitter.com/AVYXNjfksI — Sunderland AFC Argentina 🇦🇷🐈‍⬛ (@SunderlandArg1) October 22, 2022

Rápidamente, llegó el segundo gol de los Black Cats, apareció Daniel Neill que aprovechó un rebote en el área y sacó un remate raso que venció al arquero Arijanet Muric en 20 minutos del primer tiempo.

UN GOL MEJOR QUE EL OTRO. CON USTEDES: DAN NEIL. pic.twitter.com/8JPuWyRz7a — Sunderland AFC Argentina 🇦🇷🐈‍⬛ (@SunderlandArg1) October 22, 2022

En el inicio del complemento, llegó el descuento del Burnley, después de dos cabezazos en el área del Sunderland y que Tella logró definir y así vencer al guardameta Anthony Patterson 50 minutos del complemento.

Empató el Burnley, tras un centro de Manuel Benson el balón fue rebotado y entró en el marco defendido por Anthony Patterson en 61 minutos de la parte complementaria.

Jewison Bennette entró al minuto 64, tras sustituir a Alex Pritchard que paso desapercibido durante su estancia en el terreno de juego.

¡Golazo! Apareció Zaroury que sacó un potente remate que entró por el ángulo derecho de la portería custodiada por Patterson y así poner arriba en el marcador al Burnley en 69 minutos del segundo tiempo.

70: ZAROURY CAUSES LIMBS IN THE AWAY END AS HE PUTS US AHEAD!!!! 🚀 2-3#BK8 | #SUNBUR pic.twitter.com/uLxjpgjiKC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 22, 2022

Cayó el cuarto tanto del Burnley, tras un grave error en la salida del Sunderland, apareció Brownhill que aprovechó ese falló y sacó un remate que entró por el ángulo derecho del marco de Patterson en 87 minutos del complemento.

Con esta nueva derrota, el Sunderland cae hasta la posición 13 de la EFL Championship donde suma 20 unidades.