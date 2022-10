Morados no pierden desde la fecha cinco

Redacción- El técnico tibaseño, Jeaustin Campos resaltó que terminaron con cinco delanteros ante Guadalupe ya que en Saprissa ganar es un hábito y siempre van a querer conseguir la victoria.

Campos añadió que todos los atacantes tenían posiciones diferentes, como Alemán y Reyes que jugaban por los costados, mientras que Paradela, Javon y Ariel Rodríguez jugaban en el centro del ataque.

Por otra parte, Jeaustin comentó que en Saprissa siempre van a querer ganar, ya que es parte de la motivación que se vive en la institución morada.

«Al final terminamos con cinco delanteros, Alemán por un lado, Reyes por el otro y Paradela, Ariel y Javon, porque queríamos ganar y siempre vamos a querer ganar, la motivación esta en ganar partido a partido, aunque no nos jugábamos nada no es nuestro problema, ya que le dije a los muchachos que en estos tres partidos que para Saprissa ganar es un hábito que se consigue ganando no hay otra manera y vamos forjando ese hábito día a día en cada uno de los entrenamientos para vencer y convencer y se ha visto reflejado en la tabla de posiciones», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente Campos, recalcó que los tibaseños trabajan día a día para vencer y convencer a su afición y que se ve reflejado en la tabla de posiciones.

Los morados buscarán descansar y preparar la serie ante Alajuelense, por torneo nacional, donde se jugará el próximo sábado 9 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto, mientras que la vuelta será en el reducto tibaseño.