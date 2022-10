Mandatario se habría comprometido a tener un segundo encuentro antes de tomar decisión sobre impulsar o no candidatura a presidencia del BID.

Redacción – Laura Chinchilla emitió su criterio luego de que se conociera que el Gobierno de la República encabezado por Rodrigo Chaves no impulsara sus aspiraciones por llegar a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Postura que compartió la exmandataria por medio de su perfil oficial de Twitter, red social en la que es muy activa y constantemente se encuentra compartiendo sus opiniones sobre distintos temas de actualidad.

Ante lo que la reconocida mujer de la política nacional aprovechó esta plataforma para dar su versión ante el cierre de puertas que le aplicó la administración Chaves Robles.

Decisión que la expresidenta asegura respeta completamente, puesto que son las autoridades nacionales las únicas que tienen la «investidura para decidir sobre estos aspectos de nuestra política exterior».

Sin embargo; deja en claro que no está de acuerdo con las valoraciones hechas por el Gobierno y que explicaron por medio de un comunicado divulgado la tarde de ayer miércoles.

Además, otro punto que señala la expresidenta es que Chaves le había una segunda una reunión para analizar el panorama de una posible candidatura.

Misma que no terminó ocurriendo y las autoridades se apegaron a únicamente anunciar la decisión por medio de un comunicado.

El compromiso de una segunda reunión habría sido asumido por el presidente de la República en el primer encuentro que sostuvieron el pasado viernes 7 de octubre.

«En la reunión que sostuve con el presidente el pasado viernes 7de octubre, acordamos emprender un proceso de exploración antes de decir en definitiva sobre la inscripción de la candidatura de Costa Rica a la presidencia del BID, esto en el entendido de que volveríamos a conversar para contrastar criterios y tomar una decisión. Por ello, me sorprende que se haya anunciado esa decisión sin que el presidente de la República haya escuchado mis valoraciones, que son el resultado de múltiples conversaciones y reuniones con líderes de la región».

«Agradezco al Sr. Canciller las dos conversaciones sostenidas sobre la base de los informes que me permití enviarle a lo largo del proceso, y la llamada que me hiciera minutos antes de que se emitiera el comunicado. Tal y como se lo expresé a él en esa llamada, acepto la decisión de las autoridades, puesto que son las únicas con la investidura para decidir sobre estos aspectos de nuestra política exterior, pero no comparto en absoluto su valoración», apuntó Chinchilla.