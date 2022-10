Redacción- El defensor costarricense, Julio Cascante fue titular durante los 90 minutos del partido, en la victoria del Austin FC 2-1 ante el FC Dallas y así poder avanzar a la final de la conferencia Oeste.

El zaguero patrio, se ha consolidado como un pilar fundamental del cuadro verde-negro y en la zona defensiva del Austin FC.

Llegó el primer tanto del juego, apareció Mousssa Djitté que tras un rebote del tiro de esquina, el delantero del Austin sacó un potente remate y así vencer al guardameta Maarten Paes en 26 minutos de la primera parte.

Tan solo tres minutos después, apareció Sebastián Driussi para poner el segundo gol del Austin, tras driblar varios defensores y sacar un remate cruzado para perforar la cabaña de Maarten Paes en 29 minutos del primer tiempo.

Durante el inicio de la parte complementaria, Austin siguió buscando la tercera anotación, sin embargo no lograron conseguirlo debido al buen funcionamiento de la zona baja del FC Dallas.

Pero al minuto 65, el argentino Alan Velasco logró descontar para el FC Dallas, tras una gran jugada colectiva, el volante logró sacar un remate que se metió por la escuadra de la portería defendida por Brad Stuver.

