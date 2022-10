Gutiérrez señala que para los jóvenes ahora todo es más fácil

Redacción – El conocido defensor nacional, Kenner Gutiérrez, crítica con todo la actitud de algunos jóvenes que por nada se agrandan y por eso considera que deben la parte mental para poder mantener un gran nivel deportivo en sus respectivos equipos.

Gutiérrez formó parte de una de las grandes generaciones de Costa Rica a nivel de selección menor, tal y como lo fue el combinado Sub-20 que alcanzó el cuarto lugar del mundo en la justa universal realizada en Egipto en el 2009.

Haber formado parte de esa generación de oro ayudó mucho a Kenner, que actualmente milita en el Xelajú de Guatemala, pero que a nivel nacional hizo lo propio en Alajuelense, Cartaginés y Grecia, así como haber ganado cinco títulos como manudo.

Sumado a su currículo está haber sido parte de La Sele el Mundial de Rusia 2018. Este trayecto en su carrera habla bien de la constancia del zaguero, que señala que ahora muchos jóvenes tienen las cosas más fácil, ya que antes las cosas debían ganarse.

Además, el efecto de las redes sociales también ha repercutido en las nuevas generaciones, por eso se ha carecido de éxito a nivel de selección menor, debido que a nivel Sub-17 y Sub-20 no se clasifica desde el año 2017.

Kenner Gutiérrez conversó con AMPrensa.com y afirma que ahora las redes sociales matan o enferman a los jóvenes por hacer solo pocos partidos buenos en sus clubes, lo cuál es perjudicial debido que no se ubican como debe ser para tener éxito.

«Mi criterio personal es que ahora las cosas son más fáciles, ahora debutar es mucho más fácil y antes había un respeto y había mucha jerarquía, antes las cosas se ganaban y con el simple hecho de estar con el camerino de primera, usted debía pasar varios partidos y entrenamientos para poder aunque sea sentarse en el camerino de primera división, ahora ya eso no pasa y todo es más fácil para los jóvenes.

Algunos jóvenes hacen un partido bien, suben foto a Facebook y se vuelven loquitos, no se ubican. Eso en el fútbol es muy cambiante, usted si no es muy fuerte mentalmente le va costar, es muy bonito cuando te alaban y te dicen que eren el mejor, pero las cosas cuando no salen hay que mantener esa jerarquía, mantenerse en su puesto, muchos se ponen tristes y bajan su nivel, creo que en el fútbol hay que mantenerse.

Cuando te alaban te pueden subir mucho y cuando te critican no puedes bajar, hay que tener una constancia, creo que esa parte mental si hay que trabajarla con esta nueva generación, es lo que yo he percibido. Hay jóvenes que por nada se agrandan, se deben trabajar la parte mental con las nuevas generaciones, ahora hay muchas más distracciones que antes, si el joven no es bien guiado si le va costar, las redes ahora te matan y por eso le digo a muchos jóvenes que es mejor ni tenerlas», afirmó Kenner Gutiérrez en charla con AMPrensa.com.