Ser le va la fuerza si corta su cabello

Redacción– Durante muchos años Mauricio “El Chunche” Montero fue reconocido por su distintivo peinado, esta vez reveló el gran secreto acerca de su cabello.

“Una vez me lo corté para donarlo y la gente se extrañaba cuando me veía porque les hacía falta verme con los colochos, creo que me quita fuerza y estilo”, aseguró el ex futbolista en una entrevista para De Boca en Boca.

Acostumbrado a su corte, Montero aseguró que no cambiaria su peinado, ya que gracias a eso ha sido considerado muy similar al personaje de “Pedro el escamoso”.

El exfutbolista afirma que su familia, amigos y sus seguidores le comentan que prefieren seguir viendo al «Chunche» de siempre y él los seguirá complaciendo.