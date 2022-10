Esto abriría portillos graves o daños irreparables en los Parques Nacionales y ASP

El cambio de uso de suelos en Parques Nacionales está prohibido

Redacción- El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) está en contra de la exploración, explotación y aprovechamiento del recurso geotérmico para la generación de energía, en Parques Nacionales (PNs), o Áreas Silvestres Protegidas (ASP).

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, dijo que esta oposición incluye el proyecto de ley N. 21.244 que fue presentado en febrero del 2019, y el cual está actualmente en la corriente legislativa.

“Si bien, la producción de energía eléctrica es un servicio público que beneficia a toda la población, la explotación de la geotermia no deja de ser en sí misma una actividad comercial, lo que abre portillos graves, para que los Parques Nacionales sean vistos como reservas de recursos que luego se puedan explotar en forma comercial, lo que incluiría recursos como el agua. Ante la seriedad de estos hechos, es que estamos totalmente en contra”, dijo Franz Tattenbach.

El jerarca manifiesta que los Parques Nacionales forman parte del Patrimonio Natural del Estado , y por consiguiente, se encuentran bajo limitaciones de uso, dominio y disposición, por tratarse de áreas de dominio público e inalienables pues en ellos no podrá haber corta de árboles, ni cambio de uso de suelo ni actividades de explotación comercial, esto incluye la prohibición expresa contenida en la Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América.

El ministro manifiesta que no hay justificación porque estos momentos nuestro país no se puede justificar la necesidad de abastecerse aún más de energía, ya que existe una sobredemanda de energía, lo que provoca que el país aún no haya podido resolver como colocar ese excedente en el mercado eléctrico nacional y mucho menos en el mercado eléctrico regional.

Algunos parques que se verían afectados son el Parque Nacional Guanacaste, Parque Nacional Volcán Tenorio y Parque Nacional Volcán Arenal.