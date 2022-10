Redacción– Usuarios de la red social Instagram salieron esta mañana a quejarse en las otras redes sociales, al ver que habían perdido al menos 20 seguidores de sus cuentas.

Como es habitual, estos problemas en Instagram han saltado a otras redes sociales, así se ha convertido en uno de los trending topics de Twitter, recientemente adquirida por Elon Musk.

También, muchas personas han compartido que les han cerrados sus páginas y se detalla que el cierre temporal de las cuentas se debe a que dicho usuario no sigue las normas comunitarias.

Sin embargo, Instagram ya reconoció su error y comunicó que se trataba de una falla, la cual se encontraban arreglando.

«Somos conscientes de que algunos de ustedes están teniendo incidencias para acceder a sus cuentas. Estamos examinándolo y pedimos perdón por las molestias», afirmaron en Twitter.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022