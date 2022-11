Quesada ganó cuatro títulos nacionales con La Liga

Redacción – A sus 34 años y con el fin de seguir aportando al club de Occidente, Alfonso Quesada dividirá su tiempo como portero del primer equipo helénico siendo entrenador de arqueros de las divisiones menores del club.

Quesada es muy recordado por muchos por su pasado por Alajuelense, donde se dio el lujo de ganar cuatro títulos nacionales con los manudos. Pero eso sí, desde el junio del 2021 forma parte del cuadro griego.

Las lesiones le han cortado regularidad al cancerbero, que está en la etapa final de su recuperación de una dolencia y tiene planeado volver a realizar trabajos en cancha a partir del 1 de diciembre y así alistarse para retomar protagonismo en el Clausura 2023.

Mientras se recupera al 100%, Alfonso aprovecha para estar metido de lleno potenciando con trabajos específicos y otras cosas a los porteros de cantera de la Panteras, donde le ofrecieron esta opción a Quesada, que no dudó en aceptarla.

Alfonso Quesada conversó con AMPrensa.com y aclara que este no es su retiro, si no que lo hace con el fin de ayudar a los jóvenes arqueros del equipo griego.

«No, no es el retiro aún (risas) primero Dios que me siga dando fuerzas. Eso fue una oportunidad que salió, Municipal Grecia viene creciendo mucho y tiene muy buenos proyectos, aprovechando que uno es jugador decidí colaborar con los porteros de liga menor, entonces de momento trabajaré no todos los días, dos veces por semana con los porteros de liga menor, cooperando y enseñarles un poco de experiencias de uno como portero, tratar de buscar esa mejoría y en lo que tenga cada uno para mejorar, ahí estaremos y sigo activo, estoy en la parte final de la readaptación», afirmó Alfonso Quesada a AMPrensa.com.