Pide ayuda por sus hijos

Redacción– La hermana de Georgina Rodríguez, expuso con ‘Socialité’ la mala relación que tiene con la influencer.

Patricia ha denunciado a su hermana asegurando que está viviendo en una situación muy precaria económicamente, que está arruinada y que vive de okupa hace tres años.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos…», mencionó al medio.

La hermana de la esposa de Cristiano Ronaldo asegura que muchas veces no tiene que comer, contó que la mala relación que mantienen viene de años, ya que al morir su padre hace tres años, la tensión entre hermanas creció.

Pidió en el programa que su hermana y su esposo el futbolista portugués le ayudaran un poco, que ella era consciente de que también tenían otras responsabilidades pero que con el dinero que recibían podían ayudar a sus sobrinos.