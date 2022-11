Redacción- El joven atacante, Jewison Bennette vio minutos en la derrota del Sunderland de 1-0 ante el Cardiff City y así consumar otra derrota en la EFL Championship.

Se salvó Sunderland, tras un penal cometido por Batth, Joe Ralls sacó el remate y el arquero Anthony Patterson logró detener el penal y así evitar la caída de su arco en 13 minutos del primer tiempo.

Lo tuvo Diallo, luego de una gran habilitación de Roberts. El ex United se sacó un rival de encima, y remató cruzado pero un defensor sacó el balón en la línea en 15 minutos de la primera parte.

Llegó el primer tanto del partido, apareció Mark Harris que logró desviar la trayectoria del balón y así mandarla al fondo de las redes para adelantar al Cardiff en 49 minutos del segundo tiempo.

50 – It's been coming!

Mahlon Romeo strides forward and picks out @sparkyharris11, who taps home! (0-1)#CityAsOne https://t.co/sKkRxsxRR9

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) November 5, 2022