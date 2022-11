Guzmán dijo en una Instagram Live que el Mambo no existía

Redacción – El goleador histórico del fútbol nacional, Víctor «Mambo» Núñez, mandó un claro mensaje a David Guzmán, a quién le recordó que le pedía fotos y autógrafos cuando estaba «carajillo» y ahora lo que hace es tirarle al recordado ex-delantero.

Núñez salió a dar la cara este 7 de noviembre en el programa La Platea de TD Más, luego de guardar silencio tras la derrota de 1-2 del Herediano en la Gran Final Nacional.

Tras ese golpe, el tico-dominicano señaló que no tiene nada en contra de Guzmán, que dijo en una transmisión de Instagram con Ariel Rodríguez, que el Mambo no existía, lo cuál no molestó a Núñez que más bien dice que el saprissista puede hablar lo que quiera.

Víctor Núñez afirma que Guzmán ahora tiene «la papa en la mano» tras salir campeón con el Saprissa, por lo que si ve en la calle al saprissista lo saluda sin problemas.

«No tengo nada contra Guzmán, me pedía fotos y autógrafos carajillo. Del vídeo con el que salió con Ariel Rodríguez no es nada, si lo veo en la calle lo saludo. No pasa nada, que él mae dijo que yo no existo y porque dijo otras cosas, está bien son campeones y pueden hablar lo que quieran porque tienen la papa en la mano, si hubiera sido campeón le tiro a Allan Alemán y todos los jugadores de Saprissa», afirmó Mambo Núñez en el programa La Platea de TD Más.