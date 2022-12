Redacción- Los fanáticos argentinos creen que la mano de «D10S» de Maradona ayudó a Argentina a poder alzar la Copa del Mundo, tras romper una sequía de 36 años sin levantar un Mundial.

Toda la afición albiceleste cree que Diego Maradona estuvo ayudando a los jugadores argentinos para poder alcanzar la gloria máxima.

Además, la AFA mediante sus redes sociales publicó algunos tweets, donde pusieron una imagen de Maradona rezando, haciendo alusión a que los ayudará a conseguir el título importante a nivel de selecciones.

Seguidamente, hubieron publicaciones donde indicaron que Messi logró alcanzar a Maradona en cuanto a Copas del Mundo y así quedar en letras doradas en la historia del fútbol argentino y mundial.

Lionel Messi had Diego Maradona watching over him 🕊 pic.twitter.com/VPxOsPHkZh

— GOAL (@goal) December 18, 2022