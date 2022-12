Redacción – ¡Gracias por el amor al país! Tricolor pierde 2-4 ante Alemania y queda eliminada del Mundial de Catar 2022, dejando un gran sabor de boca en el pueblo tico.

En el imponente Estadio Al Bayt, La Sele saltó a la cancha con una línea de cinco defensores ante una Alemania, que salió con todas sus estrellas en busca del gol para romper el cerrojo instaurado por Luis Fernando Suárez en la cancha.

Los alemanes salieron con todo a enfrentar a los ticos y por eso apenas al minuto 2, Jamal Musiala sacó un potente remate tapado de forma maravillosa por Navas.

Con un enorme asedio, La Sele intentó soportar la presión de los germanos que sobre 10 minutos firmaron el 1-0, luego de un gran centro de David Raum que vio como Serge Gnabry firmó el ¡GOOOOOOL! con un fantástico cabezazo.

