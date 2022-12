Pruebas se aplicarán hasta el próximo 23 de diciembre por este año.

Redacción- ¡Las reservan y no las usan! Ya son 2.627 personas quienes matricularon una cita de manejo y se ausentaron.

La Dirección de Educación Vial señaló que solo en los primeros 15 días del mes de diciembre, un total de 2.627 personas matriculadas, no se han presentado o han llegado fuera de tiempo a su cita para aplicar la prueba práctica de manejo.

Este número representa un 20% del total de citas habilitadas del 1 al 15 de este mes.

“El porcentaje de ausencia siempre es un factor preocupante para nosotros, todos perdemos con este comportamiento, el usuario que no se presenta o llega tarde, los usuarios que no encuentran citas próximas y la Administración que por más esfuerzos que sume no ve reflejada una disminución importante en las listas de espera para este servicio…” comentó Gary Jiménez Badilla, Asesor de la Dirección de Educación Vial.

Jiménez recordó que desde el enlace ttps://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/ConsultarPruebas las personas pueden consultar los datos de su matrícula para evitar confusiones.

Además, recomendó organizarse para estar 30 minutos antes de la hora citada, pues si llega 5 minutos tarde pierde la posibilidad de aplicar la prueba, según el reglamento que se aplica desde el 2014 para calificar este examen.

Las 13 sedes de Educación Vial laborarán hasta el próximo viernes 23 de diciembre aplicando con normalidad todas las citas agendadas para esos días.