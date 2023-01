Bolaños continúa vigente en el Rey de Copas

Redacción – El veterano volante morado, Christian Bolaños, afirma que no es sencillo ganar un bicampeonato en el fútbol nacional, pero no cree que sea imposible y por eso recuerda que ya algunos jugadores del Monstruo lo han logrado.

Bolaños ganó un bicampeonato en los años 2006 – 2007. Pero eso sí, no estuvo presente en las últimas dos copas al hilo de Saprissa ganadas en el 2014. Desde esa fecha, los de San Juan de Tibás no han podido celebrar de forma consecutiva.

Es por ello, que en el Clausura 2023 buscarán romper ese hito y así demostrar porque son primeros en casi todas las estadísticas del fútbol costarricense.

A sus 38 años, Christian buscará seguir siendo un pilar fundamental en el equipo más ganador de Centroamérica, que iniciará la defensa de su corona el próximo domingo 15 de enero a las 4:00 pm en un partido ante Guanacasteca en La Cueva.

Christian Bolaños afirma que este certamen venidero no será fácil para Saprissa, debido que todos los equipos buscarán ganarle al Campeón Nacional, por eso cree que deben cuidar cada detalle para así mantenerse en la pelea por el bicampeonato.

«Lo principal es no pensar que por haber ganado el título anterior, este 2023 los equipos no van a jugar más fácil o nos van a tener ese respeto. Más bien, es lo contrario y los equipos se van a preparar el doble para ganarle al equipo campeón, es la tradición. Lo importante es venir a los entrenamientos, dar un poco más en la parte física y cuidar esos detalles que a uno como jugador le pueden ayudar a mejorar, el cuerpo técnico lo sabe bien, no es sencillo ganar un bicampeonato, pero ya algunos lo hemos logrado y no algo imposible», afirmó Christian Bolaños.