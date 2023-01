Hidalgo desató enorme polémica

Redacción – El líder de la agrupación Transparencia Rojinegra, Jorge Hidalgo, afirma que La Liga no está en quiebra, a pesar del desorden que tiene la actual junta directiva eriza que ya se habría gastado los ingresos de derechos de transmisión hasta 2030.

Hidalgo y su equipo de trabajo no se guardaron nada contra Joseph Joseph, a quién consideran que está mal asesorado en el León, por eso se han cometido gruesos errores que han repercutido mucho en la parte financiera rojinegra.

Desde la óptica de este grupo opositor, Alajuelense ha presentando estados financieros que no cumplen de buena forma con las normas internacionales, lo que hizo que «Transparencia Rojinegra» los denunciara ante el Colegio de Contadores Públicos.

Jorge Hidalgo habló en conferencia de prensa y dejó saber las falencias del León en la parte financiera, así como lamentó también haber perdido una asamblea.

«En La Liga todo va depender de los asociados o la asamblea, o dar luchas para que esto vuelva a tomar un rumbo normal, porque en 103 años de historia, Alajuelense jamás había perdido una elección de su junta directiva y la perdimos. Si La Liga estuviera en quiebra, lo hubiéramos dicho. La Liga no está en quiebra, lo que está es presentando estados financieros que no cumplen con las normas internacionales y que deben ser rehechos y nuevamente presentados a tributación directa, que tiene una serie de contingencias que no sabemos que están bien hechas, por eso nos vimos a la obligación presentar esta investigación al Colegio de Contadores Públicos, porque no nos satisface lo presentado por la junta directiva», afirmó Jorge Hidalgo a Deportivas Columbia.