Redacción- La tan esperada colaboración ya tuvo el estreno del tema «TQG» , las colombianas Shakira y Karol G lanzaron su sencillo, el cual está lleno de dardos que van dirigidos hacia Gerard Piqué y Anuel AA.

Las «bichotas» no se guardaron nada a la hora de componer la letra del tema, y ambas le tiraron fuertes indirectas a sus exparejas, algo que ha venido haciendo Shakira desde que terminó su relación con el exfutbolista Piqué.

Entre las frases más fuertes están: «Te fuiste y yo me puse triple M :Más buena, Más dura, Más level», «No tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito», «Y hasta la vida me mejoró porque acá ya no eres bienvenido».