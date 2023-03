Félix estará prestado todo el 2023 en San Carlos

Redacción – El jugador ficha de Alajuelense pero prestado en San Carlos, Bryan Samir Félix reconoce que Alex López es su papá en el fútbol tico, ya que el volante de La Liga siempre está para ayudar o aconsejar al extremo izquierdo hondureño de 20 años.

Aunque salió del León con rumbo a los Toros del Norte donde estará prestado todo el 2023, Félix mantiene una comunicación fluida con su compatriota, que se da el lujo de ser uno de los capitanes rojinegros y pieza clave en el plantel liderado por Carevic.

A estos jugadores no solo los une su sangre hondureña, sino que esta gran cercanía que tiene muy feliz a Bryan, quién revela que cuando se fue del CAR de La Liga recibió consejos y palabras de aliento de López, que le pidió no echarse a morir por salir prestado.

Bryan Samir Félix conversó con AMPrensa.com y afirma que admira mucho a Alex López, a quién considera como su padre en la primera división nacional, ya siempre ha estado pendiente de su bienestar y buen desarrollo en el suelo tico.

«Siempre tengo contacto con Alex López, él siempre me aconseja que le siga metiendo e incluso cuando salí a préstamo a San Carlos me dijo que mi carrera no terminaba ahí, que siguiera y que era un nuevo aire para tener más minutos para ganar experiencia. Debo reconocer que Alex López es mi papá en el fútbol tico, siempre me ayuda y aconseja cuando tengo una duda de algún tema, como lleva mucho tiempo jugando, entonces yo siempre le pregunto cosas que necesito saber. También lo admiro por todo lo que ha hecho en Alajuelense y en la Selección de Honduras», afirmó Bryan Samir Félix en charla con AMPrensa.com.

Ahora en San Carlos poco a poco se ha ido adaptando y ante Guanacasteca jugó 71 minutos en acción de la fecha 10. Esos números hacen que el futbolista apenas registre 125 minutos en tres partidos.