Debe estar vigente y en buen estado.

Otro requisito obligatorio es el dictamen médico al día.

Redacción-Para realizar las pruebas de manejo prácticas o teóricas es indispensable que los aspirantes a conductores porten las cédulas de identidad vigente y en buen estado.

Esta medida aplica sin excepción, sino automáticamente pierden la prueba así lo señalan las autoridades de la Dirección General de Educación Vial (DGEV).

«Además de ser un requisito establecido por Ley, el documento de identidad se solicita como medida de seguridad para controlar el ingreso a las sedes de Educación Vial, de manera que solo permanezcan en la instalaciones personas con trámites programados” explicó Gary Jiménez, Asesor de la DGEV

En el caso de las personas costarricenses mayores de edad, deben presentar la cédula y menores de 18 años, la tarjeta de identidad de menor de edad (TIM). El documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX) según las diferentes categorías, aplica como identificación en caso de personas extranjeras.

Respecto al buen estado del mismo, la fotografía no debe estar borrosa, debe permitir ver con nitidez y claridad el rostro de la persona para verificar su identidad. No debe tener quebraduras ni tachones, los textos deben ser claros, legibles y el plástico que lo cubre no debe estar despegado.

Además del documento de identidad, en el caso de la prueba práctica es requisito obligatorio contar con el dictamen médico al día, es decir que no tenga más de 180 días desde el día que el médico lo emitió.

Otros documentos obligatorios

En el caso de pruebas prácticas, luego de que la persona presenta su documento de

identidad, debe aportar el título de propiedad del vehículo o bien la certificación registral con no más de 60 días de haber sido emitida, el derecho de circulación (marchamo) del año en curso, la tarjeta de inspección técnica vehicular y complementariamente la tarjeta de pesos y dimensiones (para vehículos de más e 6 toneladas).

Si alguno de los documentos falta, no está vigente o no coincide con el vehículo que se usará para aplicar la prueba, la persona usuaria concluirá ahí su cita, sin aplicar el examen. No es requisito portar el recibo de pago de la prueba práctica.