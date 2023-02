La de Barbados anunció su segundo embarazo

Redacción- Este 12 de febrero, Rihanna protagonizó el Halftime Show del Super Bowl LVII.

Sin ningún invitado, la cantante hizo vibrar el State Farm Stadium con varios de sus mayores éxitos, comenzando con ‘B*tch Better Have My Money’ y terminando con ‘Diamonds’.

En donde además anunció su segundo embarazo de una forma muy diferente. Hasta ese momento nadie sabía que la cantante estaba esperando su segundo bebé , sin embargo, cuando salió lució un «mono» ajustado en donde se le podía ver una pequeña pancita, lo que hizo que todos aseguraran que está embarazada.

Además «Riri» no bailó mucho durante su presentación, algo que llamó la atención debido a que en todos sus shows ella baila siempre junto a todo su equipo.

El que no se guardó nada fue el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que es el peor show de medio tiempo de la historia del Super Bowl.

“FALLA ÉPICA: Rihanna dio, sin lugar a dudas, el peor espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Esto después de insultar a mucho más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave DECLIVE, con su lenguaje obsceno e insultante. Además, demasiado de su ‘Estilista!». agregó Trump.

Donald Trump attacks Rihanna, calls her halftime show the “worst” in Super Bowl history. pic.twitter.com/p0bXy1ua9P — Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2023

No obstante esta no es la primera vez que la famosa cantante es criticada. Hace unos días expresidente Trump la criticó por no tener ‘talento’.

Además, el congresista republicano de Texas, Ronny Jackson, instó a la NFL a retirar a RIRi del Halftime Show después de que la cantante pintara con aerosol ‘F*ck Donald Trump’ en un Cadillac Ranch en Amarillo, Texas.