Segura respalda con todo a Faerron

Redacción – El entrenador del equipo que nació grande, Geiner Segura, se deshace en elogios hacia Fernán Faerron y cree que el defensor de 22 años tiene nivel para aportarle muchísimo a la Selección Nacional, gracias a su gran proyección.

Segura afirma que el camerino florense ha arropado bien al zaguero, que ha recibido muchas críticas en redes sociales por sus comportamientos indebidos en cancha.

Rasguños en el cuello al paraguayo Fernando Lesme de Grecia y un mordisco del florense a Alvin Bennette del Santos, son las acciones que tienen en el ojo del huracán a Fernán, que se ha mantenido alejado de la prensa ante toda la polémica sobre él.

Incluso, en Herediano pidieron a la prensa que dejen de llamar farandulero y peleón al futbolista, que está enfocado en destacar con el Team en el certamen. Por ello, el entrenador confía bastante en la calidad de Fernán.

Geiner Segura deja claro que conoce desde hace un tiempo al zaguero, ya que compartieron en Alajuelense, por lo que el estratega rojiamarillo sabe del enorme potencial y proyección del futbolista que es considera como material de selección para su DT.

«Fernán lo conozco de hace rato, compartí en su momento con él en Alajuelense. Creo que es un muchacho que viene creciendo y lo dije anteriormente somos seres humanos, y tenemos el derecho de reivindicarnos, es parte de la vida y yo he hablado con él, los compañeros lo han arropado muy bien y nosotros creemos que nos va aportar muchísimo, no solo en Herediano, Faerron a nivel de Selección Nacional puede aportar muchísimo, es un muchacho de proyección, no tengo problemas con él, lo conozco y tengo hasta unas anécdotas con él, tengo un gran concepto como persona también», afirmó Geiner Segura en conferencia de prensa.