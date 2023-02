Ureña es una voz autorizada para hablar de La Sele

Redacción – El mediático delantero brumoso, Marco Ureña, asegura que la Fedefútbol es una estructura del fútbol costarricense que debe funcionar perfecto, por lo que se debe hacer el esfuerzo para que los buenos resultados regresen a nivel de liga menor.

Ureña recuerda que sus inicios con la camiseta de la Tricolor fue entrenando en la Sabana, no ahora en las grandes instalaciones del Proyecto Gol. Desde la óptica del ariete los fracasos en selecciones menores se maquillan con los hitos de la mayor.

Clasificación a los tres últimos mundiales, son parte de la formula usada para solapar el desastre que hay a nivel de selecciones menores, que sumó su último papelón a nivel Sub-17 tras quedar fuera de la Copa del Mundo de la categoría.

Según relata Ureña, él tuvo que pasar por dos justas universales menores para poder ir a un Mundial de la FIFA Mayor, pero en la última edición de Catar 2022 se vio como fueron jugadores que con números desastrosos se montaron al avión patrio.

“Yo crecí entrenando en el anexo de la Sabana, no es la generación son los responsables de los cuales maquillamos con mundiales mayores, maquillamos todo lo que es una estructura, la Federación es una estructura que tiene que funcionar perfecto, tienen que encargarse que por ejemplo estos jugadores que fueron a Catar tuvieran el proceso de selección.

Yo tuve que pasar por dos mundiales menores para ir a un mundial mayor, aquí ahora fueron jugadores que metieron 1 gol en todo el torneo en 6 meses, nunca habían sido llamados a Selección Nacional, no estoy diciendo que ellos tienen la culpa, digo que todo lo que perdemos no es por los jóvenes, esto no es generacional”, afirmó Marco Ureña a Deportes Repretel.