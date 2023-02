Redacción- Keylor Navas no pudo hacer nada en la goleada que recibió el Nottingham Forest, tras caer con un penoso 4-0 ante el West Ham.

En los primeros minuto, West Ham United bombardeó el marco de Nottingham y Keylor Navas estuvo atento a todas las situaciones en su marco para evitar la ventaja de los Hammers.

Gran tapada de Keylor, tras intento de gol olímpico de Jarrod Bowen y el tico logro desviar a tiro de esquina en 10 minutos del primer tiempo.

Se salvó el West Ham, tras una gran jugada colectiva del Nottingham, Morgan Gibbs-White sacó un remate que acabó en las manos del arquero Lucas Fabianski en 21 minutos del primer tiempo.

La detuvo Navas, tras una gran jugada de Said Benhrama, el argelino sacó un remate suave que logró controlar el tico y así mantener el cero en 28 minutos del primer tiempo.

Durante todo el primer tiempo, en cada jugada de balón parado el West Ham intentó complicar a Navas por su estatura, pero el arquero tico logró detener cada embate de los Hammers.

Se salvó el Nottingham Forest, tras una gran remate raso de Jarrod Bowen que se estrelló en el horizontal de la portería de Keylor Navas y así seguir 0-0 en 54 minutos del complemento.

Gran jugada de Keylor, tras un mal pase del defensor Worrall obligó a Navas a salir de la portería y despejar el balón a cualquier parte de la cancha y así salvar a su club en 58 minutos de la parte complementaria.

Llegó el gol del West Ham, tras una gran jugada de Jarrod Bowen que sacó un centro para Danny Ings sacar un remate que venció a Keylor Navas y así poner el 1-0 en el marcador en 70 minutos de la parte complementaria.

Rápidamente llegó el segundo gol de los Hammers, tras un doblete de Danny Ings que aprovechó un gran centro y sacó un remate que venció a Navas y así en 73 minutos del complemento poner el 2-0.

