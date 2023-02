Redacción – ¡Siiiii! CR7 brilla con fantástico triplete en triunfo de 0-3 del Al Nassr ante el Damac en acción de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

No hay dudas que a sus 38 años, el astro portugués mantiene un nivel envidiable que se refleja en grandes números en su actual equipo donde es uno de los líderes.

Cristiano tuvo un partido perfecto con su club, ya que apenas al minuto 18 empezó su show de goles, gracias a una extraordinaria definición de penal para que todo el estadio gritara un sonoro ¡SIIIIII! tras el primer gol del Bicho con el 0-1.

Esa anotación motivó al número 7 del Al Nassr, que al minuto 23 selló su doblete personal luego de que aprovechara un excelente pase a profundidad de Al Ghanam, que vio como CR7 sacó un potente remate para gritar un nuevo ¡GOOOOOOL!.

Dicho tanto volvió a enloquecer a los fanáticos, que colmaron las gradas del Estadio Prince Sultan del Damac para vivir un nuevo recital de Cristiano.

Dentro de la cancha, Al Nassr se impuso por completo y al minuto 44, Cristiano firmó su triplete personal tras una gran acción colectiva de sus compañeros, que fue cerrada con broche de oro por el Bicho, gracias a un fantástico remate para el 0-3.

Esa anotación desmoronó por completo al Damac, que por más que intentó meterse en el partido durante el segundo tiempo, sus intentos fueron inútiles debido al gran orden del Al Nassr, que manejó mejor los tiempos del partido para terminar ganando 0-3.

Cristiano Ronaldo jugó los 90 minutos del partido siendo ovacionado por la afición, que ve como el Bicho ya suma ocho goles en la temporada demostrando que tiene su calidad intacta. Acumulando así la asombrosa suma de 827 goles en su carrera.

Esta victoria deja a Al Nassr como líder absoluto de la liga de Arabia Saudita con 43 puntos en 18 jornadas disputadas. Gracias al efecto de uno de los mejores jugadores de la historia que sigue dando grandes recitales de calidad.

Another day, another hat-trick for @Cristiano ⚽️🐐 pic.twitter.com/XhQ7A1TDHx

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 25, 2023