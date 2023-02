«Chope» agradece paciencia que le ha tenido la junta directiva

Redacción – El entrenador brumoso, Paulo César Wanchope, afirma que él quiere ganar siempre y porque no ser campeón, incluso señala que desearía estar en el primer lugar con el Cartaginés, pero sabe muy bien que eso solo pasará si mejoran en el club.

Wanchope es consciente de la presión que tiene al mando del equipo de la Vieja Metrópoli, que ya tiene cuatro partidos sin ganar, lo cuál le ha valido un mar de cuestionamientos al estratega de 48 años.

Desde la óptica de «Chope», él no necesita a alguien que este sobre él exigiéndole ya que por su mentalidad ganadora siempre va querer estar en los primeros lugares, por lo que ver al Cartaginés en la séptima posición con ocho puntos incomoda al DT.

Paulo César Wanchope habló en conferencia de prensa y agradece paciencia de la directiva brumosa, por eso deja claro que están redoblando esfuerzos en el plantel para poner al club blanquiazul donde merece estar; los primeros puestos del certamen.

«Yo quiero ganar y ser campeón, desearía estar primer lugar con Cartago, es obvio que quiero ya ganar y estar arriba, no es que nadie necesita estar encima mío metiéndome presión, si no que es yo tengo ese deseo, no está pasando que estemos primeros, uno se tiene que poner más creativo y tiene que ver por donde, buscar la solución y si agradezco a la administración, porque en otros clubes he estado con contrato y la misma cosa de dos o tres años, lo que sea pero pasa lo que pasa y entonces, agradezco la paciencia y eso no es fácil porque hay presión de todos lados, hay que agradecer y han visto cosas buenas en el cuerpo técnico que estamos trabajando duro y bien, esa persistencia nos llevará para que avancemos a la tabla de posiciones», afirmó Paulo César Wanchope.