Redacción- Tras la manifestación de este 8 de marzo por la celebración del Día de la Mujer, un grupo de feministas vandalizaron el Museo Nacional.

Por eso, el diputado de Nueva República, David Segura no se guardó nada y criticó con todo a esas personas que sin temor se animaron a dañar un inmueble de gran valor y representación nacional.

«Solo en la mente retorcida de los femin@zis puede caber la posibilidad de vandalizar el Museo Nacional, que es patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica», dijo el legislador.

Segura afirma que rayar paredes no es feminismo, es idiotez, pues no son causas y banderas de la mujer costarricense, sino que es un grupito incapaz de dar la cara, que promueven el caos, el desorden y la violencia social, y que no respetan las leyes.

Destacó que la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio dijo ayer «que los derechos de las mujeres se lograron rayando paredes y quemando llantas».

Ante esto, el legislador dijo que; «¡Nada más lejos de la realidad histórica! Eso es salvajismo, es violencia y no representa a la inmensa mayoría de mujeres costarricenses».

Considera que son más las mujeres educadas, de valores, respetuosas y las que no necesitan pelarse las tetas, rayar paredes o pegar gritos para hacer valer sus derechos.