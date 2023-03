Chamorro dice tener la mentalidad de ser el número uno de La Sele

Redacción – El buen arquero del Monstruo, Kevin Chamorro, asegura que se mentaliza en ser el arquero titular de la Selección Nacional de cara a los próximos juegos de Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que buscará convencer a Luis Fernando Suárez.

A sus 22 años, Chamorro tiene una oportunidad de oro al ser llamado a la Tricolor siendo un portero de altos quilates en el fútbol tico, gracias al gran momento que atraviesa en el arco del Saprissa siendo el arquero menos vencido del torneo tico.

Durante 13 de partidos disputados, el oriundo de Sardinal, Carrillo, Guanacaste, ha permitido solo 10 goles, dejando también su arco en cero en siete oportunidades. Además, de contabilizar un total de 36 atajadas, según datos de la UNAFUT.

Esos grandes números hablan muy bien del magnífico nivel deportivo de Kevin, que es el gran favorito para ser el guardián de Costa Rica en los juegos ante Martinica y Panamá. Eso sí, deberá competir con todo contra Alexander Lezcano y Patrick Sequeira.

Kevin Chamorro no ocultó su gran alegría por ser llamado a La Sele y por eso dice estar listo para representar al cuadro patrio en los próximos compromisos.

«No puedo decir si voy de titular o no, me mentalizo en ser el arquero titular de la Selección Nacional, soy un trabajador y siempre llegó con la mentalidad de ser el número uno, esa ha sido mi consigna, cuando llego y si tengo la oportunidad aprovecharla, esto es competencia y voy a llegar a competir, estoy listo y si el profesor Suárez me va ocupar, voy a estar a disposición de la selección. Creo que a mi corta edad, uno siempre trata de sobresalir en el equipo, esto es un premio al trabajo, he estado haciendo las cosas bien, si uno trabaja a consciencia después todo vendrá por añadidura», afirmó Chamorro.

Este lunes 20 de marzo, el arquero de 1,83 metros de altura empezó a trabajar con Ricardo González, nuevo entrenador de cancerbero de la Tricolor.