Redacción – Manchester United sonríe al golpear primero con marcador de 4-1 al Real Betis de España en la ida de los octavos de final de la UEFA Europea League.

Los Diablos Rojos hicieron respetar Old Trafford, gracias a una gran exhibición dada dentro de la cancha que empezó apenas al minuto 6, gracias a un gol de Rashford.

Real Betis dio una buena batalla en el primer tiempo y por eso al 32, encontraron el ¡GOOOL! del 1-1, gracias a un tanto de Ayoze Pérez.

En la segunda parte, Manchester United salió inspirado y al minuto 52, el brasileño Antony se lució con un ¡GOLAZO! para el 2-1 y al 58, la ventaja del cuadro inglés aumentó a 3-1, tras una maravillosa definición de Bruno Fernández para el ¡GOOOL!.

A la altura del minuto 81, el chileno Claudio Bravo pagó caro un mal rechace que deparó en el ¡GOOOL! del 4-1 obra del neerlandés Wout Weghorst.

🔴 Marcus Rashford now has 26 goals this season (all competitions) 🥵#UEL pic.twitter.com/njx8YmYqsd

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2023