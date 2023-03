Big Mac sigue agrandando su leyenda

Redacción – El veterano delantero nacional, Jonathan McDonald, asegura que humildemente se ha dado el lujo de ganar muchísimas cosas en el fútbol de Costa Rica, lo que lo motiva seguir agrandando su legado a sus 35 años.

McDonald llegó a 161 goles en la primera división, luego de que le anotara a Pérez Zeledón un gol en la victoria de 1-0 de San Carlos en la fecha 11. Ese tanto lo deja a tres anotaciones de distancia de Leonel Hernández, que el quinto mejor goleador de la historia.

Estar tan cerca de ingresar al top 5 de romperedes en el fútbol costarricense motiva de gran forma a Big Mac, que deja claro que aún mantiene intacta su ambición, por lo que seguirá esforzándose para poder seguir dando de que hablar.

¡Tenía que aparecer un matador! McDonald derribó la trinchera generaleña pic.twitter.com/nxtH9sfJbA — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 7, 2023

Estos 161 tantos se distribuyen en 127 con Alajuelense (segunda máximo goleador del León) 30 con Herediano y cuatro con San Carlos. Esos números hablan bien del atacante, que también ha ganado tres títulos nacionales.

Jonathan McDonald habló con Tigo Sports y asegura que siempre se ha mantenido siendo un gran profesional, lo que le ha ayudado a exigirse aún más en busca de continuar mejorando su registro goleador en el país.

«Humildemente he ganado muchísimas cosas en el fútbol de Costa Rica y siempre uno tiene la ambición, la verdad que me criaron así y mis entrenadores de liga menor siempre me exigían más y más, los compañeros y obviamente que yo me exijo, quiero llegar a lo más alto, uno debe ser profesional, a veces hay momentos que la motivación se pierde pero el profesionalismo te obliga a seguir, la meta mía es llegar a lo más alto en la historia de goleadores de Costa Rica y ahí vamos paso a paso», dijo McDonald a Tigo Sports.