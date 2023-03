Rashir se estrenó como goleador manudo

Redacción- El joven mediocampista manudo, Rashir Parkins dijo tras su primera anotación con la camisa rojinegra que es un liguista a muerte y espera estar por mucho tiempo en la institución eriza.

Parkins señaló que para nadie es un secreto que le ha costado mucho poder jugar y afianzarse en la Liga y cada vez que tenga la oportunidad la aprovechará al máximo.

Además, indicó que va a entregarlo todo en el terreno de juego para poder seguir mucho tiempo en Alajuelense, ya que su contrato vence el próximo 30 de junio del 2023.

«Para nadie es un secreto me ha costado jugar aquí, cada vez que me toque lo voy a aprovechar al máximo, voy a darlo todo para seguir en esta institución tan grande. Cuando estaba Bryan siempre hablaba conmigo, Celso siempre habla conmigo y Alex que es como mi mejor amigo aquí, como un padre me ayudaron para entrenar fuertemente para un día jugar; soy liguista a muerte y espero estar aquí por mucho tiempo», afirmó Rashir Parkins.

Seguidamente, Rashir contó que anteriormente cuando Bryan Ruiz estaba activo le daba consejos para seguir mejorando, también Celso lo aconseja para que sea un mejor jugador y Alex López que es como un papá para el joven de 22 años.

El oriundo de Puerto Limón, lleva en el actual torneo un total de 176 minutos que se dividen en tres juegos, los cuáles fueron ante Grecia, Puntarenas y Guadalupe, donde logró convertir su primer gol con la casaca manuda.