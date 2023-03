Al Nassr FC logró un milagroso triunfo en el tiempo de reposición

Redacción- CR7 y compañía lograron un agónico triunfo, tras vencer 3-1 al Al Baten y así celebrar por todo lo alto y ubicarse de primer lugar en la Liga de Arabia Saudita, con esta victoria el Bicho aún no conoce la derrota en suelo árabe.

Llegó el primer gol del Al Baten, tras un gran centro de Bukia y el delantero Renzo López saltó para meter un gran remate de cabeza y vencer al arquero Nawaf Al Aqidi y en 17 minutos del primer tiempo adelantar a los visitantes.

🔵 𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗔𝗟 𝗕𝗔𝗧𝗜𝗡 ! The side in last place take the lead in Riyadh! Renan Lopez rises highest to put his side ahead A shock on the cards? 👀#RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC_EN | @albatinclub pic.twitter.com/8wlZb2zYye — Roshn Saudi League (@SPL_EN) March 3, 2023

Tras el gol del Al Baten, CR7 y compañía intentaron por todos los medios buscar el empate, sin embargo la labor defensiva del equipo rival evitó la igualdad en el marcador.

La opción que salvó el defensor del Al Baten, tras una gran jugada de Cristiano Ronaldo que logró quitarse al arquero Martin Campaña y cuando sacó su remate el defensor Abdullah Mohammed Al-Yousef se barrió en la línea para salvar a su equipo.

A pesar de fallar esa ocasión, «El Comandante» siguió buscando el marco contrario para poner la paridad en el marcador, pero el arquero Martín Campaña logró detener cada remate del astro portugués y así evitar la caída de su portería.

En una decisión totalmente polémica, dieron 12 minutos de tiempo añadido lo que ocasionó una risa en el entrenador rival.

Cayó el gol del empate, tras un gran centro apareció Abdul Gharib que sacó un remate cruzado que dejó sin chances al arquero Martin Campaña en 90+3 del complemento.

د90+3' الهدف الأول لـ النصر عن طريق عبدالرحمن غريب النصر 1 × 1 الباطن#النصر_الباطن | ⁦#SSC pic.twitter.com/vQkYvfkNou — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023

Llegó el gol del triunfo, apareció Al Fatil de manera agónica para sacar un remate cruzado y dejar sin chances al portero Campaña y desatar la locura tras el gol en el minuto 90+12 del complemento firmando la remontada a 2-1.

د 90+12" آل فتيل يسجل الهدف الثاني بالوقت القاتل🔥 النصر 2 × 1 الباطن#النصر_الباطن | ⁦#SSC pic.twitter.com/8KWBwbDNGH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023

Cuando parecía que todo había terminado cayó la tercera anotación del Al Nassr, tras un gran contragolpe y Mohammed Faran sacó un potente remate para vencer a Campaña y así liquidar el juego en el 90+14 del complemento para el 3-1.

د 90+14" محمد مران والهدف الثالث للنصر 🔥 النصر 3 × 1 الباطن#النصر_الباطن | ⁦#SSC pic.twitter.com/1Go7OdtSXl — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023

Finalmente, Al Nassr FC logró un agónico triunfo de 3-1 ante el Al Baten último lugar de la Liga de Arabia Saudita. Los tres puntos dejan al equipo de CR7 líder con 46 puntos en 19 jornadas disputadas de la Saudi Pro League.