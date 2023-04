Rojas es la cabeza del exitoso proyecto morado

Redacción – 12 años de Horizonte Morado en el Saprissa: Juan Carlos Rojas saca pecho con 15 títulos conseguidos, lo cuál habla bien del gran trabajo que están haciendo.

En abril del 2011 empezó esta exitosa gestión en el Monstruo, que tiene como gran líder a Rojas, que se considera como un privilegiado poder estar comandando a la institución, donde gracias a un trabajo de punto fino han consolidado al club.

Durante su período como mandamás, los morados han ganado ocho títulos nacionales, una Liga Concacaf, una Supercopa y un Torneo de Copa. Así como cuatro títulos a nivel femenino, lo cuál refleja el exitoso proyecto que han logrado fortalecer.

A pesar de que en este tiempo han tenido que lidiar con problemas y polémicas, en el cuadro morado siempre se han levantado y por eso son el club más grande de Centroamérica con 37 títulos nacionales en sus vitrinas, en la que sobran copas.

Juan Carlos Rojas publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde deja claro que en el Saprissa siempre buscan ser un ejemplo para la sociedad, ya que el Monstruo produce un enorme impacto social con el club y su fundación.

«Hoy hace 12 años Horizonte Morado asumió la gestión del club más grande y ganador de toda la región. Ha sido un honor y un privilegio poder estar al frente del Saprissa, apoyado por tanta gente buena (alguna que ya no está) a quien le debo un profundo agradecimiento. Muy en especial gracias—¡Gracias!!—a mi familia (Julie, Fabián y Alisa) por el apoyo siempre… tanto en la celebración de 15 títulos en masculino y femenino, así como durante los momentos oscuros y difíciles que hemos atravesado también. Ha sido un viaje juntos, en las buenas y en la malas, que no cambiaría por nada! Me siento orgulloso de tantas cosas, principalmente ver la alegría de la afición en lo que hacemos, y por otro lado el enorme impacto social que hacen Saprissa y la Fundación.

Procuramos ser ejemplo y buscamos dar de vuelta a la sociedad sabiendo que esto es tan prioritario como ganar títulos. Asumimos con enorme responsabilidad seguir los legados de don Beto y don Ricardo, de desarrollar campeones de vida dentro y fuera de la cancha. La camisa de Saprissa pesa no solo por la presión de ganar, sino también por los valores y la historia que ésta representa.

Queda mucho por hacer, y el compromiso de Horizonte Morado es absoluto para seguir dejando el nombre de Saprissa en lo más alto. Gracias a todos por su cariño, y hasta por sus reproches también (eso sí, cuando se hacen con respeto!).

Mientras esté en la Presidencia—sea el tiempo que sea—sepan que le daré alma, vida y corazón a estos colores! #VivaSaprissa hoy y siempre», esto dice la publicación de Rojas en su perfil de Twitter alusiva al duodécimo aniversario de Horizonte Morado.