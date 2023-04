Cruz espera resolver pronto su futuro deportivo

Redacción – El talentoso volante nacional, Allan Cruz, asegura que no puede ocultar que tiene un cariño muy grande por el Club Sport Herediano, que le dio la oportunidad de salir al fútbol de la MLS con el FC Cincinnati hace unos años atrás.

Cruz está a la espera de resolver su futuro deportivo, luego de dejar el balompié de los Estados Unidos hace unos meses, por eso mientras logra un acuerdo con un equipo internacional se mantiene entrenando con el Municipal Liberia de la Liga de Ascenso.

En el cuadro liberiano, Allan se ha encontrado cosas muy buenas, gracias a la gran labor que realiza Minor Díaz, que junto a su cuerpo técnico se han mantenido a tener en buena condición al volante de 27 años oriundo de Villarreal de Santa Cruz, Guanacaste.

Un permiso especial con la directiva aurinegra le permite a Cruz estar entrenando con el cuadro guanacasteco, que está peleando para ascender a la máxima categoría.

Muchos relacionan al volante con el Club Sport Herediano, institución a la que le guarda un gran cariño Allan, que en charla con AMPrensa.com asegura que todavía no tiene en sus planes volver al equipo florense, pero eso no le quita estar sumamente agradecido.

«Herediano fue el equipo que me abrió las puertas, me trataron muy bien y por ahí, se me abrieron las puertas para ir al exterior, no puedo ocultar que tengo un cariño muy grande por el Herediano, pero esperamos a ver que pasa con mi futuro y ver que sigue con mi futuro deportivo más adelante, espero resolver todo pronto, mientras voy a seguir entrenando arduamente con Liberia, donde me han recibido muy bien, estoy muy agradecido con la institución», afirmó Allan Cruz en charla con AMPrensa.com.

En sus días como jugador florense, Cruz ganó dos títulos nacionales y una Liga Concacaf en el 2018, lo cuál habla bien de su gran trabajo cuando estuvo en Herediano.