Alvarado saca pecho con grandeza del Monstruo

Redacción – Pese a que días atrás se le vio en San Carlos reunido con directivos de los Toros del Norte, Esteban Alvarado renovó su contrato con el Deportivo Saprissa, institución que considera que tiene una marca muy grande y valorizada en el país.

Alvarado puso fin a los rumores sobre su futuro deportivo, luego de que firmara por un año más con los morados, a pesar de que es suplente de Kevin Chamorro.

En el actual Clausura 2023, Esteban solo ha jugado 180 minutos en dos partidos, pese a ello el arquero de 33 años considera que siempre aspira a estar con los mejores, por lo que no dudó a la hora de firmar su extensión de ligamen con el Monstruo.

Esteban Alvarado dejó saber su enorme alegría por renovar con el Rey de Copas, por eso señala que es un aliciente para él continuar con el club de San Juan de Tibás.

«La marca de Saprissa es algo muy grande y muy valorizada en Costa Rica, creo que todos los jugadores deberíamos aspirar donde están los mejores. Acá los compañeros me han recibido muy bien y eso hace que uno se sienta en una familia, estamos logrando grandes objetivos y estamos a las puertas de lograr algo grande y añorado por todos, aunque uno no tenga participación siempre aportar y suma, al final todos tenemos un rol determinado que cumplir, yo todavía puedo dar mucho más, se me da la confianza y haber renovado es un aliciente que me hace muy feliz», afirmó Esteban Alvarado.

En este cierre de la fase regular, Alvarado podría tener minutos con los morados, que ya aseguraron el liderato de la primera etapa del campeonato tico. Por eso se espera que el cancerbero vea minutos ya sea contra Sporting FC o Municipal Grecia.