Redacción- El Nottingham sufrió una dolorosa derrota, tras caer 2-0 ante el Manchester United y así prácticamente ver la segunda división de cerca, ya que están a nada de volver a la categoría de plata en Inglaterra.

Apareció Keylor Navas, el portero tico logró detener el gran remate de Bruno Fernandes y así negarle el grito de gol al portugués en 18 minutos del primer tiempo.

What a save by Keylor to deny Fernandes 👏

Se salvó el United, tras un remate de cabeza Felipe que salió a pocos centímetros del marco defendido por David De Gea en 25 minutos del primer tiempo.

Llegó el primer tanto del partido, apareció el joven extremo Brasileño Anthony tras lograr sacar un remate debido al rebote que había dejado Keylor Navas en 32 minutos del primer tiempo.

Se salvó el United, tras un error defensivo de los Reds Devils, el atacante Awoniyi sacó un potente remate que salió bastante largo del marco custodiado por De Gea en 43 minutos del primer tiempo.

Otra vez Keylor Navas, tras un fortísimo remate de Bruno Fernandes y el tico logró desviar el balón y que se estrellará en el poste y así salvar al Forest del 2-0 en 56 minutos de la parte complementaria.

Nuevamente Navas, el arquero tico ha sido pieza fundamental para evitar una goleada por parte de los Reds Devils, ahora le logró tapar el remate otra vez a Bruno Fernandes en 60 minutos de la segunda parte.

Superb fingertip save by Keylor to push Fernandes' effort onto the bar 👏

🌳 0-1 ⚪️ [57'] #NFOMUN

— Nottingham Forest (@NFFC) April 16, 2023