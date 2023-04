Carevic tiene al León en la segunda posición del torneo con 38 puntos

Redacción – El entrenador argentino manudo, Andrés Carevic, asegura que la contundencia es de todos los jugadores de La Liga y no solo de Johan Venegas que cosecha 15 goles en el certamen.

Carevic está encantado con la gran producción de jugadas de sus pupilos, que ante Cartaginés demostraron su poderío al ganar 0-5 en el Estadio Nacional.

Ese resultado demuestra que en Alajuelense todos los miembros del plantel están motivados y no solo Venegas que el hombre gol del torneo, ya que en dicho duelo ante los brumosos anotaron Celso Borges, Aarón Suárez y un doblete de Jossimar Alcócer.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y dio a conocer las claves para que en La Liga todo el equipo esté más unidos que nunca en busca de tener buenos réditos.

«Johan Venegas lleva 15 goles, pero la contundencia es de todos. No hablo solo de los delanteros, porque todos han tenido situaciones de gol, defensores de cabeza, táctica fija, media distancia, generando los extremos y no solo hablo de los ofensivos en la contundencia, creo que hemos generado muchas opciones de gol muy claras, en varios partidos no se nos ha dado la fortuna, el palo o el arquero rival que ha tenido méritos, tratando de hablar con mis jugadores y el enfoque, de poder ser determinante y pensar que nos va quedar una sola para concretarla, pero además de la contundencia está la estructura de funcionamiento de juego, está el equilibrio defensivo, mantener la valla en cero y es uno complejo de todo, somos un equipo donde hay que defender o atacar, la actitud y compromiso que muestra el equipo, en base el trabajo se nos da el resultado que es ganar», afirmó Andrés Carevic.