Bolaños todavía disfruta mucho su período como jugador

Redacción – El veterano volante del Saprissa, Christian Bolaños, avisa a los rivales del campeonato que en el Monstruo ven como un momento bonito para buscar conquistar el bicampeonato en el Clausura 2023.

Bolaños continúa disfrutando al máximo su estancia con el equipo más grande del país, donde a sus casi 39 años sigue siendo un gran líder que ayuda a los jóvenes y que aporta su rodaje en busca de que los morados sigan figurando en busca de copas.

Su contrato con Saprissa termina en diciembre de este 2023, por lo que aún está a la espera de definir que sucederá con su futuro deportivo en el club de sus amores, donde es un ídolo y pese a lo vivido a inicio de torneo, el volante siguió muy fuerte.

Christian Bolaños habló con Deportivas Columbia y señala que trata de no ponerse límites, con el fin de que su carrera siga más vigente que nunca en Saprissa.

«Me siento bien, pero ya llegará el momento para sentarme a conversar con don Ángel Catalina y el presidente Juan Carlos Rojas, es un momento bonito para buscar el bicampeonato, no pienso más allá y creo que la clave que he tenido en mi carrera es pensar en el día a día, no ponerme límites y si me siento bien acá voy a estar todavía. No he dejado de sentir la pasión todos los días, entrenarme fuerte y venir a los partidos para vivir lo más hermosa que es el fútbol», afirmó Christian Bolaños a Columbia Deportiva.