El SEC señala que dio seguimiento detallado al proceso de aplicación de las pruebas aplicadas en todas las escuelas del país y obtuvo información que considera muy preocupante, y que obligan al Ministerio de Educación Pública (MEP) a suspender las siguientes hasta tanto no se corrijan la evaluación que no se respetó y la logística en su aplicación.

Según los datos que recopiló el SEC por medio de sus representantes en los centros educativos, durante los exámenes, predominó la incertidumbre entre el personal docente porque no se brindó capacitación previa suficiente; los estudiantes no pudieron estudiar y prepararse con anticipación; los padres y madres de familia se encontraban desinformados; y la logística del MEP no funcionó de manera uniforme en todo el país.