El festival será el próximo 5 de mayo a las 2:00 pm

Redacción- La Promotora de Hábitos Saludables Pura Vida is the Future con el apoyo de Fundación The Clean Wave, organizará el próximo 5 de mayo un encuentro para incentivar las prácticas ambientales de cero residuos y la economía circular.

El encuentro en favor de la sostenibilidad se llevará a cabo en el restaurante Pinto Quemado lugar donde se impartirán conferencias relacionadas con la importancia de los árboles en los ciclos de vida, el desarrollo de estrategias productivas amigables con el ambiente y la importancia de la limpieza de mares y playas, entre otros temas.

Además, el componente ecológico del encuentro se complementará con actividades culturales como una subasta de obras de arte y un campeonato de patinetas.

De La Vega, oriundo de las Islas Canarias (España), indicó que el concepto “Pura Vida is the Future” nació en Tenerife como una estrategia para promover la solidaridad social y luego evolucionó hacia la promoción de la economía circular.

La preventa de la entrada al evento tiene un costo de $USD 10 y el día del evento será de $15.