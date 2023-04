González fue golpeado por un fanático

Redacción – Si hay un jugador que ama realmente a La Liga es Giancarlo «Pipo» González, quién a pesar de haber recibido un botellazo de parte de un aficionado, el zaguero asegura que cuando quiera se para en la cancha para que le tiren más botellas.

Tras la caída rojinegra de 0-2 en el Clásico Nacional ante Saprissa, González fue víctima de un botellazo de parte de un fanático erizo que estaba en la gradería sur, que impactó al capitán manudo en su rostro, luego de que ya fuera camino al camerino.

Ese hecho generó que la seguridad sacara del estadio a ese revoltoso, que dejó saber su ira por el resultado con ese acto repudiable, que aún así, González dice entender al fanático, ya que falló un penal al minuto 62 del compromiso.

Pipo González habló con AMPrensa.com y señala que se siente bien pese al botellazo recibido, ante lo sucedido aprovechó para mandar un mensaje al fanático que lo golpeó.

«Me siento bien tras el botellazo, entiendo al aficionado que me tiró la botella, si piensa que esa es la manera justa de sacar su ira, cuando quieran me paro cancha en la para que me tiren las botellas que quieran, soy ser humano, me equivoco y cometí un error, ahora me podré a trabajar para reponerme lo más rápido», afirmó Pipo González.