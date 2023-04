Hernán Casasola se ha dedicado a defender a su hijo ante el caso de robo de la pequeña Keibril y la violación de su madre

Redacción- ¡Qué indignante! El padre del sospechoso del robo de la pequeña Keibril y la violación de su madre, se niega a creer en las pruebas que apuntan directamente a su hijo.

Hernán Casasola cree que su hijo Hugo no es capaz de haber cometido dichos delitos y que más bien él era una víctima de la familia de su expareja.

Así lo aseguró en una entrevista al medio televisivo Trivisión 36 el mismo padre del sospechoso, quien conversó con el periodista José Luis Rodríguez.

Casasola padre asegura que solo su hijo y la menor podrían decir si hubo o no una violación.

De hecho, en la entrevista, Hernán aseguró que su hijo era la víctima de violación y no la pequeña niña madre de Keibril, quien para ese momento tenía 11 años.

«Yo diría que solo viéndolos, a la muchachita y a Hugo, le podría contestar esa pregunta (¿Qué opina usted de que se haya confirmado que su hijo violó a la madre de Keibril?). Yo calculo que ahí el violado era Hugo, que Dios me perdone porque yo no los vi en ningún momento», dijo Casasola.

Pese a eso, el padre del sospechoso asegura que no debate que la prueba de paternidad de Casasola sea verídica, cuando antes dijo a AM Prensa que no confiaba en la misma.