Campos espera que el Monstruo le pague lo adeudado pronto

Redacción – El mediático entrenador del Herediano, Jeaustin Campos, lanza crítica a la directiva del Saprissa y dice que aún le deben premios del torneo pasado, luego de que ganara la copa número 37 en la historia del Monstruo.

Campos vive agradecido con los morados, pero parece que con la directiva liderada por Juan Carlos Rojas aún tiene mucha tela que cortar, ya que a la demanda de su despido por supuesto racismo hace semanas atrás se le suma una aparente deuda económica.

Según el ahora timonel del Team, los morados aún no le han cancelado los premios económicos acordados por haber salido campeón al mando del club, por eso espera que le cancelen el próximo 23 de abril cuando vuelva a Tibás, pero ahora como DT florense.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y señala que siempre ha sido una persona honesta, por ello recuerda que marcó historia en Saprissa, así como lo ha hecho en todos los equipos donde ha ido, en lo que siempre ha buscado dejar su huella.

«Es de bien nacido ser agradecido. Estamos en paz y agradezco la oportunidad que me brindó mi anterior club, de poder trabajar y poder ganar lo que gané, creo que no nos debemos nada, salvo los premios del torneo anterior que no me los han pagado, pero ojalá me llegué el cheque el domingo, pero a partir de ahí, creo que no sé si estamos a mano o no, en todo lado he sido profesional y muy honesta.

He tenido 10 u 11 títulos como gerente o entrenador, no lo he hecho yo, si no los muchachos, pero si hay algo que me han brindado todas las medallas en mi pared, es que los jugadores lo han hecho y no yo, creo que lo demás sale sobrando porque los jugadores han hecho bien sus roles, si no hubiera sido profesional no tendría ninguno de esos 11 torneos, gracias a los futbolistas, se los debo a ellos, respeto mutuo y todo lo que han hecho, porque no hubiera ganado lo que ellos me han hecho ganar a mí», afirmó Campos.